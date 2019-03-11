Венесуэла: когда вернётся свет?

Более 50 человек задержала полиция Каракаса при попытке ограбить супермаркет в одном из бедных районов на западе венесуэльской столицы. Большинство магазинов в городе в условиях отключения электричества закрыты, а в тех, что продолжают работать, платить нужно наличными - терминалы оплаты банковскими картами не функционируют. В ночь на воскресенье погромщики разбили витрины камнями и хотели проникнуть внутрь. Но были перехвачены подоспевшими стражами порядка. Из-за проблем с электроэнергией понедельник объявлен в Венесуэле нерабочим днём.

В четверг столица Каракас и почти вся остальная территория страны остались без света. Ситуация стала улучшаться в пятницу, но вновь усугубилась в субботу. Власти обвиняет оппозицию и Вашингтон, объясняя происходящее "кибератакой американского империализма на гидроэлектростанцию "Гури" в штате Боливар". Но не все в это верят:

"Люди, не верьте в экономическую войну. Экономическая война началась, когда эта страна начала экспроприировать все частные предприятия и все доходы, которые у нас были много лет назад".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, возложил ответственность за энергетический кризис на правительство. Он призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы выразить своё недовольство .

"Кризис в Венесуэле имеет имя и фамилию: это Николас Мадуро, это результат его более чем пятилетней безответственности, нежелания решать проблемы. Пришло время понять, что гуманитарный кризис в Венесуэле - это не политический кризис, это социальный кризис, это человеческий кризис, это кризис, в котором умирают венесуэльцы, потому что нет решения проблем".

Гуайдо заявил,что ведёт переговоры с Японией и Германией о помощи в восстановлении энергосистемы Венесуэлы. Ранее он сообщил, что намерен на заседании парламента объявить о введении в стране чрезвычайного положения.

В понедельник электроснабжение в Каракасе стало налаживаться. Власти заявили, что армия взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны, а за линиями электропередач ведется воздушное наблюдение.