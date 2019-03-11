Германия приходит в себя после урагана

Германия приходит в себя после обрушившегося на нее урагана "Эберхард".

В воскресенье из-за него было практически парализовано железнодорожное движение на западе страны. Сотням застрявших пассажиров предоставили поезда, где они могли переждать непогоду и переночевать.

В понедельник железнодорожное сообщение частично восстановлено, но со значительными ограничениями.

В регионе Хохзауэрланд в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 47-летний водитель погиб при падении на его автомобиль дерева.

В Тюрингии последствия урагана отрезали от внешнего мира деревушку. Единственную дорогу, ведущую к ней, завалило упавшими из-за сильного ветра деревьями.

Метеорологическая Служба Германии сообщает, что порывы ветра наблюдаются в понедельник только на больших высотах.