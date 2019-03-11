Бутефлика отказался от участия в президентских выборах

Абдельазиз Бутефлика отказался баллотироваться в президенты Алжира. Об этом он объявил в обращении к нации в эфире телеканала APS.

Также он заявил, что запланированные на апрель выборы будут перенесены, а в правительстве ожидаются перестановки.

Информационные агентства страны сообщают о том, что кабмин Алжира ушел в отставку.

С конца февраля в столице и других городах Алжира регулярно проходят многотысячные манифестации протеста, участники которых требуют от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства.

Находящийся у власти 20 лет президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину по завершении частного визита в Швейцарию, во время которого он проходил медицинский контроль. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.