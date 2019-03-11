В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами

Японский принц Акисино (младший сын императора Акихито и императрицы Митико) и его супруга Кико почтили минутой молчания память жертв мощного землетрясения, вызвавшего цунами, которое 11 марта 2011 года обрушилось на северо-восточные регионы страны и привело к аварии на АЭС "Фукусима-1". Главное траурное мероприятие с участием членов правительства прошло в Национальном театре в Токио. Памятные церемонии состоялись и в других городах страны. Жертвами той трагедии стали 18,4 тыс. человек. Более половины из них - это жители Мияги, также большое количество жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. человек умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили. Землетрясение и цунами уничтожили практически всю прибрежную зону в префектурах Мияги, Иватэ и Фукусима.