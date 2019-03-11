Лондон: владельцы собак против "брексита"

Десятки лондонских собак разделили обед у здания британского парламента. Таким образом, активисты так называемого "Гаф-ререндума" ("Wooferendum"), выразили протест против "брексита". Владельцы животных утверждают, что развод Лондона с Брюсселем обернется ростом цен на корм, ветеринарные услуги и, как следствие, под ударом окажутся их любимцы. Сторонники евроитеграции также переживают, что перестанет действовать европейский паспорт для домашних животных, что усложнит путешествия с их питомцами на континент.