Группировка ИГ потерпела военное поражение, но ее идеология пока жива

Это то, что осталось от группировки ИГ, провозглашавшей себя "халифатом". Курдский ополченец взялся показать репортеру NBC Ричарду Энгелу с холма позиции боевиков ИГИЛ.

"Они передвигаются мотоциклах, их много, почему вы не наступаете ?", - спрашивает журналист ополченца.

Курд отвечает, что там есть женщины, жены боевиков, дети, и ополченцы не хотят делать из них мучеников.

Но в условиях, когда почти нет ни воды, ни еды, даже самые крепкие решают сдаться. Все мужчины, без исключения, говорят, что они были поварами или уборщиками.

А женщины не скрывают своего отношения, они швыряются бутылками в съемочную группу, и даже маленькие дети демонстрируют знак принадлежности к группировке ИГИЛ - палец, направленный в небо.

"ИГИЛ - все? Кончился?", - спрашивает Ричард Энгел у одной из них. "Да никогда", - отвечает она. - Мы еще придем за вами".

"Группировка потерпела военное поражение, но идеология ее пока жива", - передает из Багуза Ричард Энгел.