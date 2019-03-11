Бутефлика отказался от пятого срока

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика отказался от выдвижения своей кандидатуры на выборах главы государства. Сами выборы при этом перенесены на неопределённое время. Такой щаг предпринят на фоне массовых протестов, участники которых возмутились решением правящей партии выдвинуть 82-летнего Бутефлику на пятый президентский срок.

Кроме того, глава государства принял отставку премьер-министра и объявил о перестановках в правительстве — чего также требовали манифестанты.

«Это хорошая новость, но правительство надо обновить целиком. Если там опять окажутся такие же люди, то всё будет напрасным. Необходимы полные изменения».

Бутефлика, находящийся 20 лет у власти, в воскресенье вернулся из Швейцарии, где проходил медицинское обследование.

Новым премьером он назначил Нуреддина Бедуи, занимавшего пост главы МВД. А экс-глава МИДа Лахдар Брахими, один из самых уважаемых алжирских политиков, возглавит Общенациональную конференцию: этот орган будет решать вопросы переходного периода, в первую очередь — назначит дату новых президентских выборов.