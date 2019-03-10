"Нет" железному занавесу в интернете!

От шести с половиной, по данным Главного управления МВД, до 15 тысяч человек, по информации "Белого счетчика", приняли участие в митинге за свободу интернета на столичном проспекте Академика Сахарова. Мероприятие было организовано Либертарианской партией и «Обществом защиты интернета» и согласовано с мэрией Москвы.

Акция, в которой приняли участие политики, общественные деятели и журналисты (в том числе поэт Лев Рубинштейн, издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов и руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк) проводился против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.

"Фактически устанавливается своеобразный "железный занавес" в интернете по примеру китайского файрвола, - говорит один из организаторов митинга, глава Либертарианской партии Сергей Бойко, - по необходимости они всегда могут нажать красную кнопку и оградить, запретить выход из российской зоны Рунета в другие зоны международного интернета".

"Спасай интернет, спасай Россию!" - такие плакаты держат в руках многие участники этого митинга, которые всерьез обеспокоены тем, что, когда новые законы, касающиеся интернета вступят в силу, в российской сети опустится железный занавес", - передает с места событий наш корреспондент Галина Полонская.

Разработчики законопроекта обосновывают его необходимостью обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Согласно пояснительной записке, он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре Стратегии национальной кибербезопасности США.

"Сначала они сделали телевидение лживым, а когда народ отшатнулся - особенно молодежь - ушел в интернет, у них нет другого выхода, как сделать абсолютно лживым интернет", - говорит этот пенсионер.

"Это цензура, это запрет на инакомыслие в какой-то форме, это штрафы, - добавляет этот студент. - Я считаю, что русские люди должны быть свободными и должны иметь право высказывать вою точку зрения по любым вопросам!"

Ресурс "ОВД-Инфо" сообщил о как минимум 28 задержанных в Москве, среди них есть несовершеннолетние. Акции в защиту свободы Рунета прошли также в Санкт-Петербурге, Хабаровске и Воронеже.