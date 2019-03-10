Блин комом, «Бастилия» сгорела

В России песнями и пляскам проводили Масленицу, а верующие отметили Прощёное воскресенье — последний день пред великим постом.

В Сочи решили испечь гигантский блин — самый большой на юге России. Но отсутствие лопат сказалось: целиком изделие перевернуть не получилось.

«Что-то пошло не так; но блин получился вкусный. Не смогли мы его полностью не перевернуть, но перевернули частями. В следующем году мы его перевернём!», — рассказывает один из участников мероприятия.

Reuters

А в арт-парке под Калугой вместо чучела сожгли Бастилию: деревянную башню, возведённую из поддонов. Авторы утверждают, что никакой идеологической подоплёки перфоманс не несёт, просто такая мысль пришла в голову. В прошлом году в этом же парке сожгли модель католического собора и назвали это «Пламенеющей готикой».

Reuters