Звезду R&B освободили из-под ареста после выплаты алиментов

Популярного американского R&B музыканта и продюсера Роберта Келли освободили из заключения после того, как неизвестный доброжелатель внёс за него сумму в 161 тысячу долларов. Эти деньги, по решению суда, предназначались бывшей жене исполнителя в качестве алиментов. Келли обещал уладить этот конфликт:

_«Мы всё решим. Это всё, что я могу сказать. Обещаю. Я люблю своих поклонников , спасибо, что остаетёсь со мной. Спасибо за помощь».

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Ранее Келли заявлял, что не может выплатить алименты, потому что не имеет таких средств. Именно после этого суд в Чикаго постановил отправить его за решётку. Тот, кто заплатил за музыканта, пожелал не раскрывать своё имя. Это уже второй арест Келли за месяц. В первый раз его отправили за решётку по делу об изнасилованиях. Тогда неизвестный спонсор внёс за него залог в размере 100 тысяч долларов.