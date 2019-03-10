КНДР: день выборов – праздник

В Северной Корее в это воскресенье проходят выборы депутатов в Верховное народное собрание – парламент страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын проголосовал этим утром на одном из участков в Пхеньяне. Это уже вторые парламентские выборы с тех пор, как он возглавил республику в 2011 году.

По всей стране от каждого округа в выборах участвует лишь один кандидат, которого традиционно поддерживают все пришедшие на выборы граждане, при этом явка обычно близка к стопроцентной. Люди приходят на избирательные участки нарядно одетыми, на улицах организованы народные гулянья, выступают певцы и оркестры.

«Думаю, что наша страна – единственная, где день выборов отмечают, как праздник, – говорит одна из избирательниц. – Сделаю всё возможное ради социалистического строя нашей страны, она лучшая в мире, и буду верно поддерживать руководство нашего уважаемого верховного лидера товарища Ким Чен Ына».

Верховное народное собрание – высший законодательный орган страны. Около 700 депутатов избираются прямым тайным голосованием сроком на пять лет.