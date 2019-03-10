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"Жёлтые жилеты" устали? Протестная активность движения достигла минимума

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 Андрей Позняков 
"Жёлтые жилеты" устали? Протестная активность движения достигла минимума
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Численность протестного движения «жёлтых жилетов» во Франции достигла минимального уровня с ноября прошлого года. Такие данные, во всяком случае, приводят в МВД Пятой республики. В министерстве сообщают, что в акциях по всей стране в субботу приняли участие более 28 тысяч человек. Это почти на четверть меньше, чем неделей ранее. В движении «жёлтых жилетов» говорят более чем о 90 тысячах участников демонстраций, признавая при этом снижение численности протестных выступлений.

Три тысячи манифестантов, по оценкам полиции, вышли на улицы Парижа, где были задержаны 19 человек. Как и прежде, не обошлось без применения слезоточивого газа и водомётов. Столкновениями полиции и протестующих сопровождались демонстрации «жёлтых жилетов» в Париже, Ниме и Лилле, однако большинство акций во Франции в минувшую субботу завершились без серьёзных происшествий, — сообщает «Франс-Пресс». Относительно крупные шествия состоялись в Лионе, Кане, Дижоне и Страсбурге.

Несмотря на сообщения о снижении протестной активности, сторонники «жёлтых жилетов» распространяют призывы мобилизовать все силы для акций 16 марта. Эти выступления будут приурочены к завершению так называемых «Национальных дебатов», которые президент Эммануэль Макрон представляет как средство разрешения противоречий в обществе.