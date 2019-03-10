В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек

Пассажирский авиалайнер «Боинг-737» разбился в Восточной Африке во время рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом сообщили в авиакомпании «Эфиопские авиалинии». На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Это граждане 35 государств, в том числе трое россиян. Авиакомпания подтвердила, что выживших нет.

Accident Bulletin no. 2 Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM Ethiopian Airlines Group CEO deeply regrets the fatal... Publiée par Ethiopian Airlines sur Dimanche 10 mars 2019

Самолёт пропал с радаров в 8:44 утра по местному времени, через несколько минут после вылета. В ходе пресс-конференции представители «Авиалиний Эфиопии» рассказали, что пилот успел сообщить диспетчеру о проблемах с лайнером и запросил разрешения на возвращение в аэропорт.

По данным Flightradar24, «Боинг» поднялся на высоту более 2,5 км и, в соответствии с маршрутом, должен был осуществлять разворот на юг. Издание отмечает, что после взлёта у самолёта наблюдалась нестабильная вертикальная скорость.

Непостоянную вертикальную скорость фиксировали и при крушении «Боинга-737» индонезийской авиакомпании Lion Air 29 октября. Тогда авиалайнер той же новой модификации разбился вскоре после взлёта. В компании «Боинг» сообщили, что внимательно следят за поступающей информацией.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и президент Кении Ухуру Кеината выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.