Авиакатастрофа в Эфиопии: 157 погибших

157 человек стали жертвами крушения самолёта «Эфиопских авиалиний» утром в воскресенье. Пассажирский авиалайнер Boeing 737 направлялся из Аддис-Абебы в Найроби и уже через несколько минут после взлёта пропал с экранов радаров. Авиакомпания подтвердила, что никто не выжил в катастрофе. Сообщается, что среди находившихся на борту были граждане 35 стран, в том числи трое россиян.

Причины трагедии предстоит выяснить специально созданной комиссии. К настоящему времени известно, что вертикальная скорость лайнера была нестабильной, и он не следовал заданной траектории. Поднявшись на два с половиной километра, он стал снижаться, а затем вновь набирать высоту. Самолёт разбился в 55 км к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. В одной из гостиниц вблизи аэропорта для них создан центр психологической помощи.