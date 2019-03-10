Алеппо: завершить реставрацию к лету

Таким - в конце 2016 года - предстал глазам вошедших в Алеппо сирийских правительственных войск большой крытый рынок города. Один из древнейших и крупнейших в стране (полторы тысячи квадратных метров галерей, рассчитанных на 50 лавок), рынок в ходе четырехлетнего противостояния был разрушен на 30 %.

Работы по восстановлению начались в ноябре прошлого года, их финансирует частный Фонд Ага Хана.

"Наша задача - отреставрировать первые 100 квадратных метров рынка, который занимает тысячи метров, - говорит Басель эд-Дахер, один из шести работающих над проектом архитекторов, - при этом нам надо торопиться, чтобы торговцы как можно скорее вернулись сюда"!

Над восстановлением рынка работают 60 человек: они заботливо реставрируют старинные камни, пострадавшие от пуль и артиллерийских снарядов, красят купола, восстанавливают разрушенные фрагменты ворот. В прошлом году Старый город Алеппо был внесен ЮНЕСКО в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой: здесь проходило одно из самых ожесточенных сражений сирийской войны.

Реставрация должна завершиться в июле. Участники этого пилотного проекта надеются, что полученный в ходе работ опыт пригодится при восстановлении других пострадавших от противостояния архитектурных и культурных объектов.