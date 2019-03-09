У Шамимы Бегум умер ребёнок

В сирийском лагере для перемещённых лиц скончался новорожденный ребёнок Шамимы Бегум, уроженки Великобритании, присоединившейся в 2015 г. к группировке «Исламское государство». Информацию об этом обнародовал представитель «Демократических сил Сирии», объединения курдских и арабских вооружённых группировок, контролирующих северо-восток Сирии.

Ребёнок родился в феврале, вскоре после того, как 19-летняя Шамима Бегум прибыла туда из Багуза, последней сирийской деревни под контролем ИГИЛ. Отец ребёнка, 27-летний гражданин Нидерландов Яго Ридейк, воевал на стороне «Исламского государства» и сейчас находится в одной из тюрем «Демократических сил Сирии».

19 февраля мать Шамимы, британка бангладешского происхождения, получила уведомление о лишении её дочери британского гражданства по решению министра внутренних дел Саджида Джавида. Её адвокат намерен оспорить это решение в суде на том основании, что у Шамимы Бегум нет другого гражданства, кроме британского.