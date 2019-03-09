Рим приостановил строительство новой ж/д в Лион

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил тендер на строительство скоростной железнодорожной ветки Турин-Лион. Он объяснил это решение необходимостью пересмотреть этот проект, для чего будут проведены новые переговоры с Францией и ЕС. По вопросу строительства это дороги в коалиционном правительстве разгорелись жаркие споры. Правая "Лига", с сильной электоральной базой на севере страны выступала за реализацию проекта, а популистское движение "5 звёзд" – против.

"Можно пересмотреть условия, сэкономить деньги, – заявил лидер "Лиги" и вице-премьер Италии Маттео Сальвини. – Но я остаюсь сторонником строительства туннеля, который свяжет нас с остальной Европой. Этот вопрос не ослабит наше правительство, которое очень много сделало за последние 9 месяцев".

У проекта много сторонников, особенно на севере страны. Против него выступают жители горного района, где должен быть построен туннель.