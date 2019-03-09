Куб: Оскорблять запрещено

Кажется, свободы в рунете скоро станет меньше. Депутаты Госдумы приняли на этой неделе сразу два резонансных закона – о фейковых новостях и об оскорблении государства. За нарушение предусматривается денежный штраф, размер которого может достигать 300 тысяч рублей, или арест на 15 суток. Зачем России нужны эти законы? Отвечают депутаты.

"Дома скажи про соседа, что он подлец, а когда ты говоришь о высшем органе государственной власти, правительстве, президенте, ты подрываешь устои государства", - убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы считаем, что вакханалию, беззаконие, ложь, ругань и прочие вещи, о которых гениально сказал в четырех словах Владимир Вольфович Жириновский, - то, что распространяется в интернете, нужно прекращать", - говорит один из авторов обеих инициатив депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

"Чиновничество прекрасно осознает тотальное неприятие и глухую ненависть к нему со стороны общества и рефлекторно реагирует единственным имеющимся в распоряжении способом – запретом".

Так этот закон в своем Telegram прокомментировал руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Госдума приняла закон об оскорблении государства. Будете ли вы теперь цензурировать свои высказывания в интернете? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 7 mars 2019

Что теперь ждет россиян? Если кратко - миллионные штрафы и административные аресты практически за что угодно. По крайней мере так думает депутат от КПРФ Денис Парфенов.

Соцсети начали бурлить. Какова реакция интернет-пользователей – предсказать просто. Гневные комментарии или посты, полные сарказма.

А если государство, оскорбляет народ нищинскими пенсиями, налоговыми поборами, воровством чиновников, наглостью депутатов, произволом власти, какой закон должен действовать? — Владимир Харламов (@XarlamoWladimir) 7 марта 2019 г.

Но есть и те, кто поддерживает закон. Правда, стоит оговориться - таких в соцсетях меньшинство.

Критика власти и неуважение через сквернословие и клевету это разные вещи. Закон может иметь нормальную правоприменительную практику) — Евгений Морозов (@HladKuu) March 7, 2019

Эту тему мы обсудили с президентом Ассоциации интернет-издателей России и членом Совета по правам человека Иваном Засурским. Есть ли шансы добиться отмены закона? Засурский говорит, что да, есть, потому что все должны быть равны перед законом.

"Это такая странная попытка сословной защиты, когда какое-то сословие, или когда какой-то клан, или когда какой-то социальный слой требует особого к себе уважения. Это не очень вообще похоже на концепцию правового государства".

А что теперь будете делать вы? Собираетесь ли вы цензурировать свои посты в интернете? Нам интересно, что думаете именно вы. Голосуйте и пишите комментарии.