Венесуэла: протесты без света

В Каракасе прошла очередная манифестация в поддержку самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

По данным агентства ТАСС, на акцию пришло около 20-25 тысяч человек, что намного меньше, чем собирали предыдущие подобные мероприятия. С призывом выйти на улицы Каракаса в "Твиттере" обратился сам лидер оппозиции:

"Граждане Венесуэлы, давайте выходить на улицы Каракаса! Победа есть победа. Встречаемся на проспекте Виктории. Они не прогонят нас пока мы не добьемся права на свободу. Вперед!", – заявил политик.

Одновременно в нескольких километрах от митинга оппозиции, у президентского дворца Мирафлорес собрались сторонники действующего президента страны Николаса Мадуро. На дорогах между двумя митингами были устроены блокпосты. Мадуро, также как и Гуайдо, решил обратиться к венесуэльцам через "Твиттер":

"Сегодня, когда Американская Империя пытается захватить наши природные ресурсы, она усиливает свою жесткое давление на нашу Родину: Мы твердо стоим на защите нашей земли и заявляем: Янки, убирайтесь домой! Мы антиимпериалисты"

Манифестации прошли на фоне перебоя со светом в стране. Хуан Гуайдо винит режим Мадуро в плачевном состоянии энергосистемы, в то время как официальный Каракас обвинил США в устроенной ими диверсии.