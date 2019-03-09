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Великобритания

Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя по "брекситу"

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 Ольга Кепински 
Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя по "брекситу"
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Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя по выходу из Евросоюза

Ранее главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов предоставить Великобритании возможность одностороннего выхода из таможенного союза с ЕС, то есть, частичного прекращения так называемого "бэкстопа" - предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Лидер Палаты общин Андреа Ледсом в ответ заявила, что начинает задаваться вопросом, какую игру ведет ЕС по отношению к "брекситу", если отношения между Лондоном и Брюсселем накануне голосования по сделке в британском парламенте явно ухудшились.

"Я глубоко разочарована тем, что доносится из Евросоюза. В первую очередь, что означает фраза "вы до сих пор не знаете, чего хотите"? Во-вторых, заявление, что "мы не сделали четкого предложения" - это абсолютная неправда. И в-третьих, Мишель Барнье предлагает Лондону избежать "бэкстопа", бросая таким образом Северную Ирландию на произвол судьбы. Премьер-министр Тереза Мэй исключила такую возможность еще несколько месяцев назад, с чем согласился Евросоюз. И я спрашиваю себя, что за игру они ведут? ", – заявила лидер Палаты общин.

Режим "бэкстоп" позволил бы сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

Британские парламентарии же опасаются, что таким образом Великобритания все еще будет привязана к ЕС. Именно по этой причине предложенная Терезой Мэй сделка по"брекситу" была отклонена парламентом.

Следующее голосование по этому вопросу намечено на 12 марта.