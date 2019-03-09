"Секрет долголетия – хороший сон"

Японка Канэ Танака официально признана старейшей жительницей планеты. 9 марта 2019 г. ей исполнилось 116 лет 66 дней.

Согласно не вызывающим сомнений документам, она появилась на свет недоношенной 2 января 1903 г. в японской префектуре Фукуока. Она была седьмым ребёнком в семье. В 1922 г. она вступила в брак, в котором у ней родились четверо детей, еще один ребёнок был усыновлён. Её муж и один из сыновей погибли на фронте во время Второй мировой войны.

Всю жизнь вплоть до выхода на пенсию Канэ Танака проработала в бакалейном магазине, доставшемся её в наследство от мужа. В возрасте 103 лет ей диагностировали рак кишечника, но она благополучно пережила операцию. Среди причин своего долголетия она называет семью, хороший сон и неувядающую надежду.