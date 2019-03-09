Реки "крови" в Лондоне

Сотни протестующих, призывающих к действиям против изменения климата, прошли маршем в Лондоне и вылили ведра фальшивой крови около официальной резиденции британского премьер-министра.

Фальшивая кровь, изготовленная из сиропа и пищевой краски, по замыслу протестующих, символизировала "реальность будущего наших детей".

В декабре прошлого года Великобритания заявила, что готова провести у себя переговоры Организации Объединенных Наций по климату в 2020 году, поскольку она стремится взять на себя ведущую роль в борьбе с глобальным потеплением после того, как покинет Европейский Союз. Решение о принимающей стороне будет принято в этом году. Италия также выразила заинтересованность в проведении саммита.