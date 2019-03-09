Кровопролитие на границе сектора Газа

В результате противостояния израильской армии и палестинских активистов на границе Сектора Газа погиб один из протестующих, ещё более 40 человек получили ранения. Так завершилась 50-я пятница акций под названием «Марш возвращения».

В армии Израиля сообщают, что военнослужащие открывали огонь, а также применяли средства для разгона демонстраций в соответствии со своими инструкциями. В ЦАХАЛ говорят о беспорядках, участники которых, по версии военных, бросали в сторону солдат камни и взрывные устройства. В палестинской администрации рассказывают, что израильские силовики открывали по протестующим беспорядочный огонь из автоматического оружия.