Открытка к 8-му марта

Международный женский день отмечается в России и в ряде других стран 8-го марта чуть более ста лет. С 1975-го года он празднуется под эгидой ООН. Накануне в Португалии впервые почтили память тех женщин, что пострадали от домашнего насилия. 7-е марта было объявлено "Днём национального траура ". Только с начала этого года в результате домашнего насилия в стране погибли 11 женщин - это стало самым высоким показателем за последние 10 лет.

Гендерное равенство показывает эффективность нашей работы, и, главное, сегодня мы не можем и дальше игнорировать вклад половины населения планеты в экономику. Равное участие женщин даст импульс новому витку развития, который оценивается в триллионы долларов. Мы не сможем добиться постоянного прогресса без массового и полноценного учаастия женщин. Амина Мохаммед заместительница Генерального секретаря ООН

В Италии провели выставку против "виктимблейминга", когда жертв изнасилования общество обвиняет в том, что они были "не так одеты". Экспонаты - предметы гардероба подвергшихся насилию.

В Сальвадоре - одно из самых жестких антиабортных законодательств, в случае, если в больницу поступает женщина с осложнениями после операции искусственного прерывания беременности, медики должны об этом немедленно сообщить полиции. Женщину же задерживают по обвинению в убийстве.