Турция: женщины против насилия

В Турции дело об убийстве Шуле Чет одно из многих, заставившее тысячи женщин выйти на улицы городов в Международный женский день. Они протестуют против насилия и требуют большего внимания к этой проблеме со стороны властей и судебных органов.

Исмаил, отец Шуле, живет воспоминаниями о своей 23-летней дочери. Семейные снимки - все, что у него осталось...

Исмаил, отец убитой девушки: "Каждую минуту, каждый час, постоянно, она у меня перед глазами. Я ее очень любил".

Шуле Чет жила в Анкаре и училась в Университете. В свободное время девушка работала. В тот злополучный день, в мае прошлого года, Шуле была в офисе со своим начальником и его другом. Поздней ночью тело Шуле было найдено под окнами двадцатиэтажного здания фирмы. Мужчин допросили и освободили. Они утверждали, что Шуле покончила собой.

Друзья Шуле организовали кампанию в социальных сетях с требованием тщательно расследовать обстоятельства произошедшего. Результаты вскрытия показали следы изнасилования. Под ногтями девушки были найдены образцы ДНК ее босса. Мужчинам предъявлены обвинения. Но они отрицают свою вину.

Адвокат, представляющий интересы родителей жертвы, считает, что дело Шуле демонстрирует отношение к женщинам. Мол, если женщина, то вот так просто может совершить суицид.

Умур Йылдырым, адвокат: "Если бы подобное случилось с мужчиной, следственные органы вели бы себя по другому. И результат был бы другим. Это не слишком запутанное дело. Здесь налицо убийство".

Женские неправительственные организации в Турции заявляют, что случаев убийства женщин в стране становится все больше. В отчете говорится о том, что с 2013 по 2017 год число женщин, убитых родственником или партнером, увеличилось примерно на 75 процентов. Активисты считают, что это связано с доминирующим в обществе патриархальным мышлением и отношением к данному вопросу властей. Вместе с тем правительство Турции приняло ряд мер.

Правоохранительные органы разработали приложение для женщин с помощью которого можно послать сигнал о грозящей ей опасности полиции.

Активисты, в числе которых Фидан Атаселим, говорят, что марши протеста становятся более массовыми, потому что проблема касается женщин из всех слоев общества.

Фидан Атаселим: "Неважно, какую религию исповедует женщины, вне зависимости от их социального статуса и убеждений, они протестуют против насилия".

Между тем даже проправительственные СМИ, указывают на то, что законы, касающиеся защиты женщин от насилия, нередко игнорируются и отмечают отсутствие должной координации между правительственными структурами и правоохранительными органами.

Марши протеста и повышенное внимание к теме насилия над женщинами, дают надежду на то, что другим семьям не придется проходить через то, с чем столкнулась семья Шуле. А пока отец девушки проводит время в спальне своей погибшей дочери, глядя на ее снимки и вещи.

"Она всегда перед моими глазами, всегда в моем сердце", - говорит Исмаил.