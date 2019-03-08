Кардинал Барбарен: плата за молчание

2002 год. Филипп Барбарен возглавил Лионскую католическую епархию - старейшую во Франции. Столь высокий и значимый пост он занял в сравнительно молодом возрасте – всего в 51 год.

Успехи Барбарена отмечают в Ватикане. Уже через год папа римский Иоанн Павел II возводит его в чин кардинала.

В 2005-м, будучи самым молодым выборщиком в папском конклаве, лионский иерарх примет участие в избрании понтификом Бенедикта XVI.

Кардинал всё чаще появляется в Риме. Его причисляют к приближённым правителя Святого престола. Как и папа Франциск, Барбарен старается общаться с паствой напрямую. Он активен в социальных сетях.

Еще в 90-х миссионером он полетел в Мадагаскар на помощь самым бедным его жителям. Когда притеснениям подверглись христиане Ближнего Востока, кардинал устремился в иракский Мосул, где служил мессы и раздавал продукты питания.

Стиль, манера, которые диссонируют с общепринятым во французском епископате. Личность, характер, которые вызывают восхищение у одних, раздражение у других. И взгляды, идущие вразрез с убеждениями некоторых верующих.

Барбарен участвует в одной из манифестаций против однополых браков. Он высказывается за запрет абортов и использования противозачаточных средств.

Консерватор во всём, что касается волнующих общество вопросов, он говорит и поступает строго в соответствии с постулатами католической церкви.

Но почётных званий, должностей, регалий Барбарена лишило его собственное молчание.