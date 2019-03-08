Пол Манафорт будет сидеть в тюрьме

Пол Манафорт пробудет в тюрьме еще три года и два месяца с учетом проведенных там уже 9-ти месяцев - так решил суд , рассмотрев обвинения в финансовых злоупотреблениях и в сокрытии зарубежных банковских счетов. Прокуратура просила приговорить обвиняемого к почти 20 годам тюрьмы.

По окончании заседания адвокат бывшего главы избирательного штаба Трампа Кевин Даунинг заявил: "Как вы услышали в суде, когда господину Манафорту было предоставлено последнее слово, он недвусмысленно признал свою ответственность за те деяния, что ему вменялись в вину, но еще важнее, что никаких свидетельств вовлечённости Пола Манафорта в заговоре с российскими официальными лицами найдено не было".

На этом юридические коллизии в жизни Пола Манафорта не закончились - на следующей неделе ему должны вынести приговор уже в другом окружном суде по делу о даче ложных показаний и о нарушении сделки с правосудием, заключенной ранее со спецпрокурором Мюллером.