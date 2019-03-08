Багуз: на линии огня

Курдские отряды"Демократических сил Сирии" при поддержке американских военных продолжают борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" в их последнем анклаве - населенном пункте Багуз. К окраинам деревни стекается вереница людей. Среди них - множество детей и женщин. В их числе езиды. Двадцатилетняя Израа была сексуальной рабыней у джихадистов. Девушку продали десяти мужчинам.

Израа: "Мне говорили, не выходи на улицу с непокрытой головой, не появляйся так перед людьми... Но каждый раз, когда я оставалась одна, я снимала паранджу. Теперь я здесь. И я ее сожгла. Все, с этим покончено. Я бы хотела, чтобы все боевики ИГИЛ сгорели, вот так, как моя одежда".

Багуз расположен на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. За несколько последних дней по гуманитарному коридору Богуз смогли покинуть более трех с половиной тысяч мирных жителей. Сотни боевиков группировки ИГИЛ сдались или были захвачены в плен.