АЭС Фукусима: новая угроза

Спустя восемь лет после аварии на атомной электростанции Фукусима Япония не может справиться с её последствиями. Несмотря на то, что специалистам удалось закрыть повреждённые энергоблоки и ограничить масштабы загрязнения окружающей среды, угроза обострения ситуации сохраняется. Проблемы связаны с заражённой водой, собранной в зоне ЧП: миллион литров хранится в контейнерах рядом с АЭС. В случае нового землетрясения они могут получить повреждения, а это, в свою очередь, грозит новыми проблемам для экологии, — предупреждают в Токийской энергетической компании.

Как сообщает Reuters, воду из Фукусимы собираются в конце концов слить в океан, однако до этого её необходимо будет очистить. Предполагается, что работы по деактивации займут около двух лет. Ещё четыре десятилетия уйдут на разбор разрушенных энергоблоков и зачистку территории АЭС. Стоимость работ, по оценкам правительства, составит порядка 200 миллиардов долларов США.

Авария на АЭС Фукусима-1 произошла в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и цунами 11 марта 2011 г. Волна, которая оказалась выше защитных сооружений, вывела из строя системы охлаждения и управления станцией, спровоцировав в итоге серию взрывов и разрушение энергоблоков.