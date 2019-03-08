8 марта в борьбе за женские права

Для одних - праздник весны и красоты, для других - день борьбы за равенство полов. Организаторы митинга в столичном парке "Сокольники" считают 8 марта поводом напомнить о проблемах, с которыми сталкиваются россиянки, - домашнем насилии, домогательствах, сексизме, дискриминации.

«Мы все привыкли, что в этот день люди поздравляют друг друга, дарят цветы. И мужчины рассказывают нам о том, что женщина должна быть более женственной, и ещё должна много чего. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вспомнить, что исторически этот праздник был совсем о другом. Это был день солидарности и борьбы за женские права», - объясняет Екатерина Патюлина, организатор акции.

Требования митингующих: принять закон для защиты от домашнего насилия, жертвами которого ежегодно становятся тысячи россиянок, а также меры по устранению разрыва в оплате труда и трудовой дескриминации.

«Не все профессии женщинам открыты. Зарплаты не всегда формируются честно. Могу сказать точно, что даже если в некоторых сферах нет явной дискриминации, они традиционно либо чисто женские, либо чисто мужские. И это неправильно», - утверждает активистка Эльвира Дорофеева.

«Здесь говорят: для того, чтобы добиться истинного равноправия, женщинам в России понадобится не одна сотня лет. Но собравшиеся в парке "Сокольники" 8-го марта готовы сделать всё для того, чтобы истинные перемены начались прямо сейчас», - передаёт наш корреспондент Галина Полонская.