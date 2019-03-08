Приготовьте 11 млн евро за суперкар Bugatti

Это новейший суперкар Bugatti стоимостью 11 миллионов евро, который никто не сможет купить.

La Voiture Noire, единственный в своем роде автомобиль, считается самым дорогим в мире и уже был куплен загадочным автоэнтузиастом.

«У нас много клиентов, которые заинтересованы в приобретении единичных экземпляров, мы создаем идеи, а затем идём напрямую [к покупателю] и представляем их», - пояснил в беседе с Euronews на Женевском автосалоне генеральный директор знаменитой французской марки Стефан Винкельман.

Этот автомобиль - дань Bugatti Type 57 SC Atlantic, модели 1930-х годов, которых было выпущено всего четыре экземпляра. Причём один из этих автомобилей загадочным образом исчез в конце 1930х годов.

"Весь мир разыскивает этот экземпляр "Атлантики" уже более 80 лет, это одна из величайших загадок в истории автомобилестроения, - говорится в пресс-релизе компании Bugatti Automobiles, - Вероятнее всего машина исчезла до аннексии Эльзаса немецким Рейхом [в 1940 году], когда её должны были переправить в более безопасный регион".