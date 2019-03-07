«Бил однопартийца шлёпанцем»

Правящая в Индии Народная партия вводит дисциплинарные меры против «звёзд» социальных сетей: видео с дракой двух депутатов-однопартийцев стало невероятно популярным всего за два дня.

Парламентарии не сошлись в вопросе о том, чьи имена следует запечатлеть на закладном камне нового строительного проекта.

Один из избранников накинулся на второго со шлёпанцем в руке. А в Индии обувь считается нечистой, и удар ботинком считается очень тяжёлым оскорблением.

Оба депутата уже принесли публичные извинения за неподобающее своему статусу поведение.