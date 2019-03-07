Чемпионат мира по имитации крика чаек

Во французском Дюнкерке прошло мировое первенство по имитации крика чаек. От желающих сразиться за чемпионский титул не было отбоя. В местном кафе под названием «Бастилия» выстроились длинные очереди на прослушивание. Многие из участников были облачены в костюмы пернатых. Задачей соревнующихся было изобразить птицу максимально правдоподобно. Самый пронзительный и схожий с криком чаек звук удалось извлечь девушке по имени Жюстин, которую жюри и назвали победительницей шестого по счёту чемпионата мира.