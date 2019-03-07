Женщины-блогеры: под страхом смерти

«Меня зовут Захра Салим. Я- блогер в социальных сетях и мечтаю сделать из моего имени модный бренд. У меня уже есть бутик. Даст бог, я смогу расширить бизнес и создать собственную торговую марку», - начинает свой рассказ наша собеседница.

Женщины-блогеры, которых мы повстречали в Ираке, боятся того, что их постигнет участь Тары Фарес. Бывшая «Мисс Багдад» была невероятно популярна у местной молодёжи. 22-летняя модель вела влог в Инстаграме для почти трёх миллионов подписчиков. Новость об её убийстве повергла иракскую общественность в шок.

«Со дня гибели Тары Фарес я начала получать угрозы в соцсетях от не знакомых мне людей. Они писали "ты умрёшь в этот четверг", "Ты - следующая жертва". И со всем этим нужно как-то продолжать жить», - вспоминает Зара.

Она прекратила работу на некоторое время, поскольку опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. В ту пору многие иракские «инфлюенсеры» - люди, влияющие на общественное мнение в интернете, - решили покинуть страну.

«Меня зовут Мери. Я – медиа-инфлюенсер из Ирака. Я была шокирована смертью Тары. Неделю провела дома взаперти. Что делать – не знала. Уехать? Но это подобно смерти. После я начала думать о том, не освоить ли мне что-то другое. Конечно, было страшно. Но нужно как-то жить и продолжать заниматься именно своим делом. Неважно, сколько нам отмерено, даже если завтра наступит конец, сегодня мы будем работать. Потому что в этом и заключается смысл жизни», - утверждает эта бьюти-блогер.

«В последнее время растёт число женщин, которые пользуются влиянием в интернете, во всех сферах жизни общества. Они занимают всё больше пространства, всё активнее отстаивают свои права, стремятся быть наравне с мужчинами и как никогда ранее близки к гендерному равенству, - объясняет Зара. - Проблема не в том, что мы, например, специализируемся на макияже или становимся лидерами мнений в этой сфере. А в том, что женщины завоёвывают огромную территорию, поэтому нас пытаются запугать. Нельзя оставаться на том же этапе. Надо развиваться и что-то делать. Мы – женщины - стараемся привнести что-то новое в жизнь общества, которое нас же атакует, считая, что мы должны жить по его правилам», - заключает она.