ЮНИСЕФ ищет средства на питательные смеси

На улицах Банги, столицы Центральноафриканской республики, напряжение разлито в воздухе. Страна годами живет в состоянии госпереворотов и гражданских войн. Сегодня она признана самым опасным местом на земле для детей

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Так и есть. Ситуация здесь хуже, чем в Сирии, так как из за конфликтов и столкновений сюда затруднены поставки. В стране растет число недоедающих. Население на грани голода. Две трети детей здесь нуждаются в гуманитарной помощи".

Работа представителей гуманитарных организаций сопряжена с рисками. В прошлом году на них покушались около 400 раз.

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Это так. Теперь голубая каска тебя не защищает. Люди, посвящающие жизнь спасению детей, становятся мишенями".

Кэрил показывает нам детскую больницу, единственную в стране. Нас приветствует Анни. Старшая медсестра трудится здесь уже четверть века. Она признается, что и в условиях дефицита мест ни разу не отказала маленькому пациенту.

Медсестра показывает своих подопечных. Коллет - 7 лет она в тяжелом состоянии. Ее вес - около 13 кг. Тревожит медиков и Жоли, шестилетняя малышка обессилена.

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Без вмешательства ребенок погибнет".

Мы выезжаем за пределы столицы, работающие здесь специалисты предупреждают: в провинции обстановка еще тяжелее. Около 80% страны контролируется 14 вооруженными группировками. За последние годы миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов.

Гуманитарный кризис может усугубиться, говорят эксперты, если США примут решение сократить финансовую поддержку региона. Америка до сих пор обеспечивала самое значительное субсидирование в Центральноафриканской республике. В прошлом году она выделила 120 миллионов долларов.

Дэвид Браунштейн отвечает за программу США в ЦАР: "Это слабая страна в невероятно перспективным месте. Нам следует сохранять присутствие в республике именно из этих соображений, видя, какими ресурсами располагает ЦАР".

Объем запасов впечатляет: алмазы, золото, уран привлекают внимание влиятельных международных игроков, в том числе Китая и России. Главный советник страны по вопросам безопасности - россиянин. Заинтересованные наблюдатели оказывают всестороннюю поддержку правительственным войскам. Ослабленная конфликтами страна может стать лакомой добычей. Для кого?

Дэвид Браунштейн, программа США в ЦАР: "Боевики "Исламского государства" быстро реагируют на дефицит безопасности, слабое управление. И да, они могут переместиться в ЦАР. Мы должны заполнить все вакуумы. Если мы хотим мира в восточной Африке, нам нужен мир в ЦАР".

Мирное соглашение подписано, однако до настоящей стабилизации обстановки еще далеко. Чтобы выжить, голодающим нужны силы. Надежда для истощенных - в маленьком серебристом пакетике. Это - известная паста "Плампи", продукт на основе арахисового масла, богатый протеином. Порция содержит дневную норму питательных веществ и витаминов.

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Ни холодильника не надо, ни плиты. Мама вскрывает пакет и дети едят пасту. Видите, им нравится".

В прошлом году ЮНИСЕФ с трудом собрал половину суммы, необходимой, по оценкам организации, для помощи населению ЦАР. Что случится, если в этом году денег собрать не удастся?

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Здесь умирают дети, вот и весь ответ. ЮНИСЕФ делает все возможное, в каждом уголке этой страны. Но мы можем приносить пользу лишь при наличии средств".

Пока шли съемки, шестилетняя Жоли с угрожающей стадией истощения почувствовала себя лучше. Она получает питательную пасту, витамины.

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Она сидит, сама ест! Вот куда идут деньги".

Анни Ядильберт, медсестра, детская больница: "Утром, когда сотрудники собираются на летучку и мы узнаем, что за ночь никто из детей не умер, мы благодарим бога".

Кэрил Стерн, директор офиса ЮНИСЕФ в США: "Без пасты детям не помочь, она обеспечивает рацион на целый день. И дает хороший шанс на жизнь, которого могло и не быть".

ЦАР нужен мир не только на бумаге. Без него него полтора миллиона здешних детей остаются уязвимыми, рискуют жизнью.