Ford может закрыть заводы в России

В Москве и Казани выражают надежду на сохранение производства на заводах компании Ford в России. Американская компания в начале года объявила о планах реструктуризации. Возможно закрытие заводов под Санкт-Петербургом и в Набережных Челнах, а комплекс в Елабуге сильно сократит модельный ряд.

Совместное предприятие Ford Sollers предлагает несколько вариантов реорганизации, которые позволили бы в той или иной мере сохранить рабочие места. Американцы примут окончательное решение во II квартале этого года.

Аналитики говорят о том, что инвесторы «Форда» переоценили возможности российского рынка, и компания терпит убытки. В то же время сокращение российского производства — часть общей стратегии американской компании:

«Это вполне ожидаемая новость. Я на самом деле удивляюсь тому, что они продержались в России так долго. „Дженерал моторс“, например, ушёл уже довольно давно. „Форд“ в глобальном масштабе пересматривает свою стратегию. Они в какой-то мере пошли по пути GM в том смысле, что они не собираются продвигать каждый свой продукт на каждом рынке и в целом не собираются присутствовать на каждом рынке», — рассказывает аналитик Мишель Кребс.

В январе европейское отделение «Форда» объявило о закрытии ряда производств и масштабных увольнениях.

Так, в конце февраля стало известно о ликвидации завода комплектующих под Бордо во Франции. При этом «Форд» заблокировал «план спасения», который помог бы сохранить часть рабочих мест.