Белфаст: "брексит" как угроза

Северную Ирландию туристы долгое время обходили стороной: она была печально известна непрекращающимися конфликтами между католиками и протестантами - республиканцами и юнионистами.

С победой мирного процесса туристическая отрасль стала развиваться, в том числе и так называемый "мрачный туризм", когда люди посещают места трагедии - такие, как Освенцим или Чернобыль - чтобы извлечь урок из чёрных глав истории. В Белфасте до сих пор сохраняются заборы и блокпосты между общинами; протяжённость самой длинной стены - 20 километров. Входы и выходы на ночь крепко запираются.

Марк Нил уже работал таксистом в то время, когда между общинами полыхала открытая вражда. Теперь он организует туры по Западному Белфасту, где об истории противостояния говорит каждая улица, каждый закоулок. На вопрос о том, не боится ли он, что ситуация обострится, и конфликт разгорится вновь, Марк отвечает:

"Люди проделали долгий путь и не захотят возвращаться в тёмное и мрачное прошлое. Они хотят лучшей жизни для своих детей, хотят мира".

Но этот оптимизм разделяют далеко не все. Агентство Марка Уайли предлагает пешеходные экскурсии по центру Белфаста: туристов водят по местам, где шли ожесточённые перестрелки, где устраивали взрывы и похищали людей. Уайли говорит, что в связи с надвигающимся "брекситом" число сторонников воссоединения с Ирландией растёт.

"Раньше во время экскурсии я говорил туристам, что если провести опрос хоть сейчас, то за воссоединение с Ирландией высказались бы от силы 30% североирландцев. Но вот за последние пару месяцев были проведены опросы, и по новым уточнённым данным выяснилось, что в случае "брексита" без сделки с Евросоюзом идею воссоединения с Ирландией поддержали бы более 50% человек".

За два десятилетия, прошедшие после подписания мирного соглашения Страстной пятины, обе общины приложили немало усилий для примирения. Они старались оставить прошлое позади и делать упор на том, что их объединяло, на том, что представляет современную Северную Ирландию.

Винсент Маккавини, Euronews:

"Вот здесь, например, был построен "Титаник", самый известный в истории круизный лайнер класса люкс. Сейчас это музей, куда приезжают люди со всего света. А дальше по набережной - вон там - снималась "Игра престолов", популярнейший телесериал.

Северная Ирландия стала известным центром кино- и телеиндустрии. Люди здесь думали, что уже пришли к тому светлому будущему, к которому стремились, подписывая мирное соглашение. "Брексит" они считают угрозой достигнутому, разделительная линия им больше не нужна".