Кардинал Барбарен подал прошение об отставке

Кардинал Филипп Барбарен, Архиепископ Лионский, подал прошение об отставке главе Римско-католической церкви. На пресс-конференции в штаб-квартире Лионской епархии, которая продолжалась не больше 3 минут, кардинал пояснил, что в ближайшие дни встретится с понтификом, чтобы лично вручить ему ходатайство.

В четверг утром Исправительный суд Лиона приговорил Филиппа Барбарена к 6 месяцам тюрьмы условно за недонесение на священника-педофила его епархии. Вердикт был вынесен в отсутствие подсудимого.

"Я принимаю к сведению приговор суда, - заявил кардинал, - вне зависимости от моей участи, я хотел бы еще раз выразить сочувствие жертвам и сказать, что они сами и их близкие будут занимать огромное место в моих молитвах. Я решил попросить аудиенции у Папы, чтобы вручить ему прошение об отставке. Он примет меня через несколько дней".

Защита Барбарена уже заявила, что подаст апелляцию. По мнению адвоката Жана-Феликса Лучиани, приговор его клиенту был вынесен "под давлением", процесс ставит вопрос "о независимости правосудия". В свою очередь, один из истцов и основателей ассоциации "Освобожденное слово" Франсуа Дево назвал приговор "большой победой в области охраны детства".

Помимо архиепископа на скамье подсудимых процесса, который начался 7 января, были еще пять человек, в том числе два епископа и представитель римской курии. В отношении этих лиц суд не стал выносить приговора, обосновав решение отсутствием доказательств вменяемых им в вину фактов и истечением срока давности.

Суть обвинений членов общественной организации "Освобожденное слово", которая выступает в защиту 60 предполагаемых жертв домогательств со стороны священника Бернара Прейна (экс-капеллана кружка скаутов в коммуне Сен-Фуа-ле-Лион), заключалась в том, что ни Барбарен, ни другие священнослужители не осудили его действия и не приняли мер по его судебному преследованию.

Валери Гориа, Euronews: "Заявление кардинала Филиппа Барбарена о намерении уйти в отставку прозвучало финальным аккордом в процессе, который уже назвали историческим. Один только факт того, что на скамье подсудимых оказались Архиепископ Лионский, а вместе с ним еще пять человек, уже рассматривается пострадавшими от действий священника Бернара Прейна и ассоциацией "Освобожденное слово" как победа. Борьба, которую они вели более трех лет, получила большой резонанс за пределами Франции. Независимо от того, примет ли папа римский отставку кардинала Барбарена или нет, и пострадавшие, и все большее число верующих ожидают от Ватикана принятия конкретных мер против безнаказанности священников, виновных в педофилии".