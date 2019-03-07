Бали: самый тихий Новый год

7 марта жизнь на шумном туристическом острове Бали замедлилась - закрыты госучреждения, офисы, магазины и рестораны, не работает общественный транспорт, радио, телевиденье, даже интернет. Балийцы отмечают День тишины - кульминационный в многодневном праздновании местного Нового года, Ньепи.

Ему предшествовала церемония Меласти - День очищения - когда все жители острова, одетые в белое, устремились к водоёмам: мужчины - с цветными зонтами, женщины - с подношениями. Омовение водой, источником жизни, символизирует очищение от скверны души и тела человека, очищение от зла всей Вселенной.

"После этой церемонии мы вступаем в балийский Новый год, и перед этим мы должны очистить себя, окунувшись в море и молясь о долгой жизни".

Индонезия - страна с преимущественно мусульманским населением. Но 80% балийцев исповедуют местную разновидность индуизма. Празднование Новго года (Ньепи) - длится целые сутки. Люди не выходят из домов, не включают свет, ничего не едят и не пьют, ни с кем не разговаривают, лишь молятся и медитируют. А за общественным порядком следят дружины добровольцев: ведь полиции в этот день на улицах тоже нет.