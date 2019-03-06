Вышинского этапируют в Киев

Суд в Херсоне оставил под арестом главного редактора «РИА-Новости Украина» Кирилла Вышинского. Судьи отклонили апелляцию защиты, требовавшей отменить меру пресечения.

Во вторник журналисту был вручён обвинительный акт. В субботу его должны этапировать в Киев.

Вышинский остаётся под стражей с мая прошлого года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что предусмотрен 15-летний срок. Сам журналист и его коллеги называют дело политическим преследованием за профессиональную деятельность.

Во вторник прошёл обыск у оппозиционного политобозревателя Владимира Скачко. По словам журналиста, следствие рассматривает версию о его сговоре с Вышинским.

Серьёзное беспокойство по поводу преследований журналистов высказывали в России и в ОБСЕ.

Российские правозащитники опасаются за жизнь и здоровье Вышинского в киевском СИЗО.