Бабушка-блогер "взорвала" Интернет

Что бы сегодня приготовить на обед?

Жительница Сербии Елена Петрович надевает фартук и приступает к чистке овощей, тем временем из магазина с продуктами возвращается ее муж Милан, казалось бы, обычная пара пенсионеров. Но, в отличие от миллионов других женщин, Елена сделала из домашней готовки - профессию, приносящую известность и доход. Она стала фуд-блогером, когда ей было далеко за 60.

"Когда я только начинала, у меня за год на YouTube набралось 1000 подписчиков, за второй год на меня подписались 36 тысяч человек, потом, всего за несколько дней, эта цифра увеличилась до 50 тысяч, сейчас у меня в блоге больше 150 тысяч подписчиков, а мои видеорецепты собралии больше 52 миллионов просмотров", - рассказывает автор блога Bakina Kuhinja ("Бабушкина кухня") Елена Петрович.

Блогерство - тяжелый труд, говорит Елена. Съемки длятся долго, поскольку она привыкла все делать тщательно, требуются дубли, пересъемка, а потом монтаж и постпродакшн. Награда - популярность, интерес к блогу, и, разумеется, вкусный домашний обед - но уже после того, как новый видеорецепт размещен в сети.