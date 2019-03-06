Электрокар Pininfarina Battista - одна из самых быстрых машин в мире

На Международном женевском автосалоне представили первый электрический гиперкар. С заявленной скоростью 350 км/час Pininfarina Battista - один из самых быстрых автомобилей в мире.

Компания утверждает, что при определенных условиях машина может разгоняться и на большую скорость.

Pininfarina утверждает, что автомобиль может разогнаться до 300 км/час всего за 12 секунд. Объема батареи хватает на 450 км. "Это самая настоящая и захватывающая автомобильная история, которую только можно придумать, - сказал исполнительный директор Automobili Pininfarina Михаэль Першке. - Battista - гиперкар будущего, впитавший в себя легендарное прошлое".

Машина выйдет в продажу в следующем году и будет стоить 2 млн евро (149 млн руб.). Компания надеется, что новая машина положит начало новому поколению электромобилей и поможет внести вклад в сохранение экологии планеты.

"Мы хотели бы, чтобы в будущем Battista стала символом автомобильной классики и попала в анналы автомобильной истории", - добавил Першке.

Pininfarina Battista: электрокар за 2 миллиона AFP