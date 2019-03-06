Как изменится "Олимпийский" после реконструкции?

В январе началась реконструкция "Олимпийского" - стадиона, построенного специально для Олимпийских игр 1980 года в Москве. Там же проходил первый в СССР концерт западных рок-исполнителей.

Euronews рассказывает историю комплекса, и как он изменится после реконструкции.

Как изменится "Олимпийский"?

Это первый "капитальный ремонт" за 39 лет существования здания. Он займет три года и коснется как стадиона, так и бассейна. По словам пресс-службы спортивного комплекса, на реализацию проекта уйдет 400 млн долларов.

"Проектом капитального ремонта предусмотрено полное сохранение архитектурного облика и фасадной части зданий", - сообщила директор по коммуникациям и продвижению "Олимпийского" Юлия Фалькевич.

На сегодняшний день в спорткомплексе ведутся демонтажные работы перед началом реконструкции, но бассейн работает в штатном режиме. До лета 2019 года в нем будут проводиться спортивные мероприятия.

После реконструкции стадион сохранит свою спортивную функцию. "В обновленном "Олимпийском" появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты", - сообщила Фалькевич.

Также в нем появится концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, кафе и рестораны. Проект реконструкции "Олимпийского" разработало архитектурное бюро "Киевской площади" совместно с компанией APA.

"Олимпийский" - гордость СССР

"Олимпийский" был закончен летом 1980 года, он стал крупнейшим объектом из 78 построенных к Олимпиаде. Он остается самым большим крытым спортивным стадионом в Европе. Центральная арена вмещает 35 тыс зрителей. По необходимости, ее можно трансформировать в отдельные площадки для одновременного проведения соревнований по разным видам спорта.

АО «Спортивный комплекс «Олимпийский»

Стадион расположен недалеко от "Проспекта мира" - кольцевой станции московского метрополитена. По задумке градостроителей, он должен был добавить привлекательности району и сделать его одним из московских центров.

В начале XX века на месте комплекса располагался открытый стадион "Унион", который впоследствии был переименован в "Буревестник". Ради строительства "Олимпийского" его пришлось снести как и прилегающий к нему квартал, включая Опытный химико-металлургический завод и фабрику "Восход".

АО «Спортивный комплекс «Олимпийский»

С 1982 года "Олимпийский" стал популярной музыкальной площадкой для советских исполнителей. Именно здесь в 1987 году выступили Uriah Heep - первая западная группа, играющая тяжелый рок, которая приехала на гастроли в СССР. В "Олимпийском" также играли Deep Purple, Pink Floyd, Black Sabbath и другие мировые звезды.