На Мальте реже принимают на работу женщин, в Литве - чаще (Евростат)

На Мальте, в Италии и Греции самый большой гендерный разрыв в сфере трудоустройства, а в Литве и Финляндии - самый маленький, сообщает Евростат.

По данным за 2017 год, опубликованным на этой неделе, мальтийские компании на 24,1% чаще принимают на работу мужчин, в Италии эта цифра достигает 19,8%, а в Греции - 19,7%. В Литве, Финляндии, Швеции и Латвии гендерный разрыв составляет меньше 5%.

Исследование проводилось на основе анализа трудоустройства мужчин и женщин в возрасте от 20 до 64 лет в странах Евросоюза.

Где женщинам платят меньше?

В 11 из 28 стран ЕС самый большой гендерный разрыв в оплате труда оказался в сфере финансов и страхования. В 2016 году работницам этих секторов платили в среднем на на 30% меньше, чем коллегам-мужчинам.

Тем временем, женщины занятые в строительстве, водоснабжении, ассенизации или утилизации отходов получают больше, чем мужчины. В докладе говорится, что это может быть связано с тем, что на работу в этих отраслях принимают женщин более высокой профессиональной квалификации.

В целом гендерный разрыв в странах ЕС сократился на 6,6% с 2001 года. Основное уменьшение разрыва произошло во время экономического кризиса. Авторы доклада считают, что это могло быть связано с потерей рабочих мест в таких "мужских" секторах как строительство и автомобилестроение.