Верблюжьи бои в Пакистане

Культура или жестокость? Популярные верблюжьи бои продолжаются в Пакистане, несмотря на официальный запрет. Тысячи людей на пыльном поле приветствуют караван верблюдов, украшенных декоративными седлами и помпонами. Животные начинают бороться при помощи шей и кусают друг друга, пытаясь прижать противника к земле. Все это зрелище сопровождается криками от боли и рычанием. В конце концов, судья объявляет победителя, призывая фанатов броситься вперед, чтобы окружить победившее животное. А его гордый владелец получает приз в размере около 100 000 рупий ($ 715).