Ликвидация мигрантского лагеря в Италии

Бульдозеры в Сан-Фердинандо. Правоохранительные органы Италии в среду утром приступили к сносу стихийного поселения мигрантов в Калабрии. В операции задействованы примерно 600 полицейских. В последнее время в этом палаточном лагере проживали около 900 нелегалов.

Местные власти на протяжении долгих лет заявляли о намерении ликвидировать поселение из-за антисанитарных условий и невероятной скученности, которые не раз приводили к настоящим трагедиям. Но перейти от слов к делу решили только сейчас - после того, как в результате пожара в феврале здесь погиб 29-летний сенегалец.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, известный своей резкой антимигрантской риторикой, порадовался решению проблемы Сан-Фердинандо. В то же время, многие мигранты опасаются, что с расселением лагеря лишатся заработка - большинство из них - сборщики апельсинов близ Розарно.

"Этим утром на территории лагеря все еще оставались около 300 человек. Одни уехали накануне, другие уезжают сегодня вечером", - говорит представитель профсоюза USB Патрик Конда.

Правозащитные организации заявляют, что долгосрочных планов по социальной интеграции нелегалов у властей до сих пор нет. А значит, после ликвидации лагеря многие из них вновь окажутся предоставлены самим себе.