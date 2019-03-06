Президент Венесуэлы Николас Мадуро поклялся победить "сумасшедшее меньшинство", решившее дестабилизировать страну. Так он назвал сторонников оппозиции, выступая на церемонии по случаю шестой годовщины смерти его предшественника Уго Чавеса. Мадуро также призвал своих сторонников выйти на улицы 9 марта и принять участие в "антиимпериалистических демонстрациях". Это появление действующего президента на публике стало первым с момента возвращения в Венесуэлу лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро: "То, что сумасшедшее меньшинство (оппозиция) продолжает действовать с ненавистью и ожесточением, это их проблема. Мы с вами, мои соотечественники, не будем обращать на них внимания. Мы остановим их на этом пути, в их действиях, нашим национальным единством. И мы не будем обращать на них внимания".

Тем временем Хуан Гуайдо провел переговоры с профсоюзами госсектора Венесуэлы и призвал их устроить забастовку против политики правительства Мадуро. Он также пообещал собрать информацию о числе государственных служащих, уволенных по политическим причинам.

Хуан Гуайдо, лидер оппозиции Венесуэлы: "Сегодня, после этой встречи, этого великого события, мы начнем работу над "законом о гарантиях" для работников государственного сектора и поможем им отказаться от сотрудничества с диктатурой. Госслужащие не обязаны с ней сотрудничать, они не обязаны делать то, чего не хотят".

Вернувшийся в Венесуэлу Гуайдо намерен продолжить забастовки и организовать новые массовые манифестации против Николаса Мадуро и социалистов.