"Ирландский след" в Лондоне

Обнаруженные в Лондоне во вторник взрывные устройства могут быть связаны с одной из республиканских группировок в Ирландии. Ранее стало известно, что на всех трех почтовых отправлениях были наклеены ирландские марки, а пакеты послали из Дублина.

Персонал и пассажиры одного из пересадочных узлов Лондона были эвакуированы Фото АФП

Официально это информация пока не комментируется, но еще накануне вечером сообщалось, что полиция Ирландии расследует инцидент совместно с антитеррористических подразделением Скотланд-Ярда.

На место происшествия сразу же выехали следователи и судебно-медицинские эксперты, а также взрывники, которые обезвредили самодельные бомбы Фото Рейтер

За последние 2 месяца ирландские правоохранители обнаружили несколько тайников с оружием и взрывчаткой в приграничном с Северной Ирландией лесу.

Как полагает криминалист Грэм Уэттон, "схожие ситуации бывали и двадцать лет назад, когда в Лондоне были обнаружены взрывные устройства, начиненные гвоздями. Так что эта версия вполне может иметь право на существование. Это может быть один человек или небольшая группа людей. Уже было заявлено теми, кто ведет расследование, что они сами рассматривают это как серию инцидентов, поскольку посылки выглядели практически идентично, тем более, что адрес был написан от руки, так что какие-то хорошие зацепки у полиции уже имеются".

Все прилегающие к месту обнаружения взрывных устройств улицы были немедленно оцеплены Фото Рейтер

Ирландская полиция никак не комментирует работу своих британских коллег, но есть информация, что речь может идти в том числе и о радикалах, действующих в стране, которые с приближением "брексита" попытались таким образом заявить о себе. В конце января в Лондондерри были задержаны четыре человека, принадлежавшие к группировке, отколовшейся от ИРА, они, как предполагается, планировали подорвать здание суда. Полиции удалось предотвратить этот теракт.