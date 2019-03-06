В Чехии лев загрыз своего хозяина

В Чехии владельца двух львов загрыз его питомец. Михал Прасек из города Здехов содержал 9-летнего льва и львицу для разведения. Льва он купил в 2016 году, а львицу только год назад. Животных держали на заднем дворе в самодельных вольерах. Владелец хищников неоднократно приглашал соседей в свой сад посмотреть на них, несмотря на отсутствие разрешения на содержание диких животных. Погибшего мужчину обнаружил в клетке со львом его отец.

Ленка Яворкова, пресс-секретарь областной полиции: "Чтобы добраться до тела этого человека, полицейским пришлось застрелить обоих львов. Врач констатировал смерть владельца на месте. Полиция установит обстоятельства смерти после вскрытия".

У Прасека уже возникали конфликты с властями из-за его питомцев. Прошлым летом львица, которую ее владелец выгуливал на поводке, столкнулась с велосипедистом. После вмешательства полиции инцидент был признан дорожно-транспортным происшествием. Но конфликт с властями зашел в тупик после того, как Прасек отказался впустить представителей закона на свой участок. Согласно законодательству Чехии, содержание диких животных на частной территории не запрещено, а владелец не нарушал законы. Кроме того не было никаких доказательств жестокого обращения с животными.