Спикер британского парламента призывает к порядку

Спикер палаты общин Великобритании Джон Беркоу - колоритная фигура. Именно на нём лежит задача призывать к порядку депутатов, ведущих яростные дебаты в британском парламенте.

Джон Беркоу изо всех сил пытался восстановить спокойствие в зале после того, как премьер-министр Тереза Мэй и представитель Шотландской национальной партии Кристи Блэкмен вступили в ожесточённую дискуссию по поводу "брексита" и независимости Шотландии. Это привело к продолжительным спорам и "размахиванию руками", как выразился спикер.

Несмотря на то, что витиеватая речь Беркоу поначалу вызвала смех, он своей цели добился.

Из-за своей необычной манеры призывать парламентариев к порядку, Беркоу уже стал героем многочисленных интернет-мемов.